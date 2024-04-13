Россиянин заблудился по дороге домой и сутки провел в пещере под снегом Ирина Волк: житель Красноярского края встретил день рождения в пещере под снегом

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Житель города Дудинки в Красноярском крае провел свой 55-й день рождения в пещере под снегом, он сбился с пути и решил переждать метель, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, мужчина сутки провел в тундре, пока его не нашли спасатели.

В дежурную часть местного отдела полиции поступило сообщение от жителя поселка Усть-Порт. Он сообщил, что его 55-летний отец на снегоходе выехал домой из города Дудинки, расположенного на расстоянии 75 километров. Прошло почти 12 часов, но мужчина так и не приехал, а средств связи у него с собой нет, — отметила Волк.

После этого в районе маршрута мужчины была организована поисковая операция. Через несколько часов спасатели обнаружили снегоход, большая часть которого уже была под снегом. Рядом был и пропавший мужчина. Пострадавший рассказал, что транспортное средство застряло и он решил найти укрытие, чтобы дождаться окончания непогоды. Отмечается, что жизни мужчины ничего не угрожает, после осмотра медиков он наконец вернулся домой.

Ранее на Чукотке спасли 70-летнего местного жителя, который более пяти месяцев находился в рыбацком домике и не возвращался домой. Правоохранители обнаружили истощенного мужчину примерно в 150 километрах от родного села.