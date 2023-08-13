Россиянин выжил после падения с четвертого этажа Под Красноярском мужчина отделался переломом ребер после падения с балкона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель города Кодинска в Красноярском крае выжил после падения с высоты четвертого этажа, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Мужчина отделался сломанными ребрами.

Инцидент произошел на улице Колесниченко. По сведениям канала, двое мужчин распивали алкоголь в квартире на четвертом этаже, а затем вышли на балкон. В какой-то момент один из них оказался висящим снаружи на руках. Он пытался забраться обратно не смог.

Второй мужчина старался помочь приятелю, но безуспешно. В итоге тот сорвался и упал, задев по пути балкон третьего этажа.

В начале апреля в Воронеже местный житель выжил при падении с 19-го этажа. Пролетев около 60 метров, он упал на легковой автомобиль, после чего самостоятельно и с песней встал на ноги. Мужчину доставили в БСМП, медики оценили его состояние как удовлетворительное.

Травматолог Артем Катулин назвал произошедшее «чудом и везением». Он предположил, что воронежец мог задержаться между этажами, зацепившись за какие-либо выступы, а кузов автомобиля, на который мужчина приземлился, сыграл роль амортизатора.