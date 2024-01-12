Россиянин выпил для храбрости перед визитом к зубному и попал в больницу Житель Новосибирска выпил водку перед походом к стоматологу и попал в больницу

Житель Новосибирска попал в больницу после того, как выпил бутылку водки для храбрости перед тем как отправиться на прием к стоматологу, пишет Telegram-канал «Новосибирск № 1». На опубликованном им видео, мужчина лежит на снегу и не может встать.

Как передает канал, скорую помощь вызвали сотрудники группы быстрого реагирования. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали прострадавшего. Отмечается, что мужчина решил выпить алкоголь, поскольку боялся зубного врача.

Ранее уроженец Киргизии выпил водку на кассе мясного магазина в Москве, напал на шестилетнюю девочку и начал ее душить. Отец сумел отбить малышку, нападавшего задержали. Позднее столичный СК сообщил, что задержанный признал вину и раскаялся в содеянном. После этого столичный суд отправил злоумышленника под стражу. Подсудимого заключили сроком на два месяца — до 9 марта 2024 года.