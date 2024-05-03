Россиянин выбросил щенка с балкона и получил три года тюрьмы Выбросившего из окна щенка жителя Ангарска приговорили к колонии строгого режима

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Ангарска осудили за жестокое обращение со своим питомцем, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Пьяный мужчина избил четырехмесячного щенка, а после выбросил его с четвертого этажа дома. В результате собака погибла.

Инцидент произошел 24 мая 2023 года в 17 микрорайоне Ангарска. Труп щенка был обнаружен прохожими, которые обратились в полицию. После проведения экспертизы полиция установила владельца животного и начала расследование.

Суд приговорил ранее судимого гражданина к трем годам и двум месяцам тюремного заключения в колонии строгого режима. Также он обязан заплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей потерпевшей, передавшей ему собаку.

Ранее стало известно о неравнодушных жителях Смоленской области, которые ищут живодера, привязавшего дворовую собаку к заднему бамперу своего автомобиля. Собака погибла через несколько минут после старта, а ее тело волочилось на веревке за автомобилем.

До этого в Калининграде на видеокамеру попало жестокое обращение с домашним животным. Мужчина избил собаку сожительницы во время ночной прогулки. На кадрах с места происшествия видно, как мужчина на улице Аксакова пинает бульдога по голове и животу.