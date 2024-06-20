Россиянин во время ссоры вывесил ребенка из окна 13-го этажа Житель Петербурга во время ссоры со спутницей вывесил из окна 13-го этажа ее дочь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Петербурга во время скандала с сожительницей взял ее двухлетнюю дочь за ноги и вывесил за окно 13-го этажа. Ошарашенные очевидцы успели вызвать полицейских и сняли произошедшее на видео. Прибывшие на место происшествия стражи порядка увидели на теле матери и ребенка следы побоев, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

Женщину с ребенком доставили в больницу. Против мужчины завели уголовное дело о подготовке к покушению на убийство. Сейчас он задержан.

В Новосибирской области семейная пара до смерти замучила 10-летнюю девочку, которую им на время оставила знакомая. На протяжении трех дней ребенка били и лишали еды, в результате чего школьница потеряла сознание и умерла через несколько дней в больнице. Супруги задержаны. Против них завели уголовные дела по статьям «Убийство» и «Истязание». В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям матери девочки.

В Балашихе ребенок несколько раз выходил на карниз окна 11-го этажа, пока его мать спала. Соседи семьи считают, что она находилась в алкогольном опьянении. На кадрах, снятых ошарашенным очевидцем, видно, что игра со старшей сестрой едва не стоила мальчику жизни. Взаимоотношениями в семье уже заинтересовались органы опеки.