Участник СВО пожаловался на травлю сына в школе под Екатеринбургом

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Житель Свердловской области, побывавший в зоне СВО, пожаловался на одноклассников своего сына, передает портал E1.ru. Мужчина заявил, что дети занимаются травлей ребенка, а в школе самого конфликта не видят.

По словам россиянина, незадолго до отъезда в зону спецоперации он разговаривал с детьми о патриотизме. Сейчас же один из них выбросил рюкзак сына в мусорное ведро, и это не первый подобный случай. Мужчина добавил, что в школе уверены в отсутствии конфликтной ситуации.

А сейчас пытаются все замять, — говорит он.

По информации E1.ru, в школе отрицают факт травли, но пытаются нормализовать отношения между детьми, самого же мужчину там считают очень скандальным. Так, директор школы заявила, что россиянин выражал готовность «поднять всех на уши», чтобы добиться отчисления ученика, выбросившего рюкзак.

Ранее еще один конфликт с участником СВО произошел в Нижневартовске, где мужчину не пустили в один из баров города. Боец утверждает, что в заведение он пришел в военной форме, а один из сотрудников попросил его уйти и обозвал «рекламщиком СВО».