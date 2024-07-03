Россиянин узнал стоимость лечения кошки и решил убить ее Житель Тюмени не захотел платить за лечение кошки и попытался задушить ее

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Житель Тюмени пытался задушить кошку Милу, после того как узнал, в какую сумму обойдется ее лечение. В ветеринарную клинику он обратился после того, как животное выпало из окна и сломало задние лапы, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Спустя некоторое время после визита мужчины кошку принесли этим же ветеринарам прохожие. Они заметили в траве окровавленное животное с удавкой на шее. Ей уже провели операцию на лапах, а после восстановления передадут в руки волонтерам. Писать заявление на живодера ветврачи не планируют.

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