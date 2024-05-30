Россиянин утверждал, что расчлененная им сожительница умерла от болезни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Орске во время суда по делу о жестоком убийстве с расчленением 41-летний обвиняемый заявил, что сожительница скончалась от болезни, передает пресс-служба Советского районного суда. В связи с этим подсудимый требовал вернуть дело прокурору и назначить дополнительную медицинскую экспертизу трупа. В суде ему отказали и отложили судебные прения на 31 мая. Прокурор требует признать подсудимого виновным в убийстве с особой жестокостью и назначить ему наказание в виде 14 лет колонии особого режима.

В судебном заседании были разрешены два ходатайства подсудимого: о возвращении дела прокурору <...> и о назначении по делу дополнительной судебно-медицинской экспертизы трупа. Подсудимый утверждал, что его сожительница скончалась от болезни. Однако суд отказал в удовлетворении указанных ходатайств, поскольку не нашел законных оснований для их удовлетворения, — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее суд в городе Братске Иркутской области вынес приговор местному жителю за жестокое убийство и расчленение жертвы. При этом мужчина, пытаясь избавиться от улик, разложил останки убитого по пакетам и спрятал их в разных частях города.