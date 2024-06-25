Россиянин усыпил двух собак после нападения на 11-летнюю школьницу Напавших на школьницу в Игарке двух собак усыпил хозяин

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Двух собак, которые едва не растерзали 11-летнюю девочку в Игарке Красноярского края, усыпили. Владельцам остальных псов грозит штраф до 30 тысяч рублей, сообщила региональная прокуратура.

Происшествие случилось 7 мая около одного из многоквартирных домов. Школьница ждала на улице своего отчима, чтобы вместе пойти домой. Неожиданно на ребенка налетели три собаки. Девочка пыталась отмахиваться от них пакетом, но безуспешно. На лай прибежали еще две собаки. Одна из них повалила ребенка на землю, а затем вся стая начала кусать девочку за тело и голову. На крики выбежал отчим девочки. В больнице у нее диагностировали ссадины, кровоподтеки, поверхностные укушенные раны.

Прокуратура выяснила, что все собаки принадлежат четырем владельцам. Против них были заведены административные дела по ч. 3 ст. 8.52 КоАП РФ (нарушение требований законодательства в области обращения с животными, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния). Сейчас они находятся на рассмотрении. После случившегося один из владельцев усыпил двух своих животных.

В интересах малолетнего ребенка в суд направлено исковое заявление о взыскании с собственников животных компенсации морального вреда на общую сумму 200 тысяч рублей, — подчеркнули в прокуратуре.

После происшествия первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что за отлов бродячих собак отвечают соответствующие должностные лица. Парламентарий отметил, что нападения бездомных животных на людей чреваты для чиновников ответственностью за халатность.