Россиянин устал ждать ремонта люстры и заявил, что она заминирована В Пермском крае мужчина заявил о «минировании» люстры из-за ремонта

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В Соликамске Пермского края местный житель заявил, что люстра заминирована, и позвонил в экстренные службы, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Позже выяснилось, что мужчина просто устал ждать ремонта и решил так пошутить. К уголовной ответственности его привлекать не стали.

По данным канала, некоторое время назад горожанин купил люстру. Дома он ее распаковал и установил, но осветительный прибор по неизвестным причинам оказался неисправен. Тогда горожанин позвонил в магазин, где купил люстру, и сообщил о проблеме. Там ему сказали, что на ремонт потребуется до 45 дней.

Тогда мужчина, устав ждать починки, набрал экстренный номер и заявил, что в люстре установлена бомба. В итоге правоохранители наведались в магазин и опросили сотрудников, после чего поговорили с самим заявителем. На мужчину составили протокол о заведомо ложном вызове спецслужб. А люстру пообещали вернуть уже в среду.

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