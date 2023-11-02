Россиянин упал в подземный резервуар со сжиженным газом В Светлом мужчина упал в цистерну со сжиженным природным газом и впал в кому

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калининградской области рабочий упал в цистерну со сжиженным природным газом при чистке трубы и впал в кому, пишет Telegram-канал Amber Mash. Причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности.

Инцидент произошел в городе Светлый. По данным канала, мужчина чистил трубу, которая ведет к подземному резервуару. Предварительно, россиянина не смог удержать на тросе коллега.

Сотрудники экстренных служб достали пострадавшего из цистерны, но к этому моменту он уже потерял сознание. Сейчас рабочий находится в медицинском учреждении, он в коме.

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