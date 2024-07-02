Россиянин упал с двухметровой высоты в спортивном центре и умер В Петербурге посетитель спорткомплекса упал с двухметровой высоты и умер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетитель спорткомплекса Невского района Санкт-Петербурга упал с двухметровой высоты и ударился головой. Мужчину доставили в больницу, но спасти не смогли — от полученных травм он скончался спустя полчаса, пишет «Фонтанка».

Трагедия произошла в переулке Челиева, 13. По этому адресу расположены спортивный центр «Динамо» и множество различных секций. В самом учреждении изданию рассказали, что на место приезжала полиция. Никакой информации, в том числе о состоянии мужчины, у них нет.

Накануне вечером женщина получила серьезные травмы в результате падения с колеса обозрения в Энгельсе. Посетительница выпала из кабины в момент, когда она оказалась на самом верху. В больницу ее доставили в тяжелом состоянии. Спасти женщину врачи не смогли.

Ранее ребенок 2022 года рождения выпал из окна квартиры в Нижнем Новгороде. Трагедия произошла на проспекте Кораблестроителей. Мальчик погиб на месте.

До этого восьмилетняя девочка оперлась о москитную сетку и выпала со второго этажа в детском оздоровительном лагере «Спутник» в городе Салавате в Башкирии. С сотрясением головного мозга, тупой травмой живота и ушибом внутренних органов ее доставили в больницу Стерлитамака.