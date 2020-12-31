Россиянин умер на похоронах бывшей жены в канун Нового года

https://static.news.ru/photo/ef26750e-4c28-11eb-a654-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одном из сёл Свердловской области 60-летний мужчина умер 31 декабря во время похорон бывшей жены.

Инцидент произошёл в селе Рыбниковское под Каменском-Уральским. В канун Нового года мужчина приехал в населённый пункт, чтобы проводить в последний путь бывшую супругу, но не смог справиться с горем. Во время траурной церемонии ему стало плохо. Через несколько минут он скончался, передаёт портал ku66.ru.

Приехавшие на место врачи констатировали смерть. По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ.

Не уточняется, жаловался ли в тот день на здоровье погибший.

Между тем в медицине существует понятие синдрома такоцубо. Эта патология, получившая название «синдром разбитого сердца», по ощущениям похожа на острый инфаркт миокарда. Психологический стресс может вызывать острую преходящую дисфункцию левого желудочка. Синдром проявляется внезапным развитием сердечной недостаточности или болей в груди, сочетающихся с изменениями на ЭКГ, характерными для инфаркта миокарда передней стенки левого желудочка. Чаще всего этот синдром развивается на фоне стрессовых ситуаций, вызывающих сильные, чаще резко негативные, эмоции. Такими событиями могут быть смерть близкого человека или расставание.

Ранее стало известно, что в канун Нового года две машины столкнулись в Сургуте. В результате аварии травмы получили пять человек, среди которых переодетые в Деда Мороза и Снегурочку взрослые, а также ребёнок. Дед Мороз был за рулём автомобиля Lada Granta. По предварительным данным, он не уступил дорогу и врезался в Volkswagen, который двигался по встречной полосе. В результате ЧП погибших нет. Всех пострадавших доставили в травматологию, писал NEWS.ru.