Россиянин украл лабрадора, зарезал его и три дня продержал труп в ванной

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Житель Хабаровского края украл лабрадора, потерявшего хозяйку, зарезал его, а после оставил тело собаки в ванной, где оно пролежало три дня, сообщает KP.RU. По информации газеты, позже 45-летний живодер выбросил тушу на помойку. Обнаружившие на мусорке труп четвероногого разместили объявление в соцсетях, после чего тело собаки опознала хозяйка питомца. Мужчину признали виновным в убийстве животного: ему назначили 480 часов общественных работ, а также выписали штраф в размере 18-ти тысяч рублей.

Хабаровчанка потеряла своего пятилетнего лабрадора во время прогулки с питомцем в Солнечном районе Хабаровского края. Неожиданно пес сорвался с поводка и убежал. Хозяйка расклеила объявления о пропаже собаки и продолжала поиски в течение трех дней, пока тело лабрадора не обнаружили на помойке.

На бегающего по улицам пса наткнулся местный житель, который подозвал собаку к себе и отвел ее домой. Во время вечеринки дома у мужчины лабрадор пытался поиграть с гостями. Сожительнице живодера не понравилось поведение пса, после чего хозяин квартиры ножом зарезал его.

По указанию прокуратуры края орган следствия завел уголовное дело за кражу. Стоимость собаки по договору купли-продажи оценивалась в 18 тысяч рублей. Виновного обязали выплатить деньги хозяйке лабрадора, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Ранее житель деревни Лубянск Омской области во время семейной ссоры убил собаку и домашнего котенка на глазах у трехлетней дочери. По данным МВД, во время ссоры с супругой во дворе мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, ударил собаку головой о забор. Затем он вошел в дом, где находилась его дочь, схватил котенка и ударил его об стол. От полученных травм оба питомца скончались. Злоумышленник выбросил котенка в уличный туалет, а тело собаки успела забрать полиция, чтобы провести экспертизу. Жена 30-летнего мужчины обратилась в полицию.