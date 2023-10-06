Россиянин украл из банка девять миллионов рублей и сбежал в Перу Россиянина экстрадировали из Перу за кражу 9 млн из ярославского банка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кировский районный суд Ярославля приговорил 36-летнего местного жителя к 3,5 года колонии общего режима за то, что он в 2016 году украл из банка девять миллионов рублей и сбежал в Перу, сообщается на сайте региональной прокуратуры. В марте 2023 года он был экстрадирован из Перу по требованию Генпрокуратуры.

Зная, что в офисе ведется видеонаблюдение, он имитировал получение денежных средств для зачисления на счет, планируя их похитить. Вместе с тем ввиду осуществления банковской операции в нерабочее время транзакция была приостановлена операционной системой. В этот же день обвиняемый похитил из хранилища банка более 9 млн рублей, — сообщили в прокуратуре.

Также суд обязал осужденного выплатить банку все украденные средства.

Издание 76.ru отмечает, что мужчину зовут Леонид Лавров. В Перу с крупной суммой его уже ждала будущая супруга — чиновница местного правительства и юрист Роза Акоста Наведа. Она на момент совершения преступления ее мужем находилась на шестом месяце беременности.

Ранее сообщалось, что кассирша одного из крупнейших российских банков в Москве по ошибке выдала 400 тысяч рублей не тому клиенту. Мужчина забрал деньги и ушел, но спустя какое-то время был задержан, и теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.