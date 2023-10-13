Россиянин угрожал жене из-за невозможности родить десятого ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Тальменского района Алтайского края угрожал убийством жене из-за того, что та не могла родить десятого ребенка, пишет KP.RU. Во время распития спиртного 61-летний мужчина начал предъявлять 40-летней матери его девяти детей претензии в том, что она не может снова забеременеть из-за лишнего веса.

Как отмечается, в порыве ярости он ударил супругу по лицу, повалил на пол и избил рукояткой ножа. Удары пришлись по голове и различным частям тела. Пострадавшая заявила на него в органы, однако в суде ходатайствовала о прекращении уголовного дела, заявив, что помирилась с мужем. Дело прекратили в связи с примирением сторон.

Ранее сообщалось о мужчине, который напал на жену с тесаком, когда они возвращались домой в Челябинскую область из Тамбова. После он начал таранить автомобили вдоль трассы М-4. В это время в машине находилась их двухлетняя дочь.

До этого стало известно, что суд отправит за решетку жителя Сасова Рязанской области за убийство супруги. Его приговорили к 11,6 года лишения свободы. Убийство совершено 19 ноября 2022 года. Между супругами возник конфликт: женщина заявила, что планирует развестись и ограничить общение мужчины с сыном. Тогда обвиняемый нанес ей несколько ударов ножом. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.