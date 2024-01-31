Россиянин угрожал чоповцам убийством из-за потоптанной травы Россиянин признан виновным в угрозе убийством сотрудникам ЧОПа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель города Рыльска Курской области признан виновным по статье об угрозе убийством, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Как отмечается, 48-летний мужчина угрожал оружием сотрудникам ЧОПа, припарковавшим свою машину на его траве. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев.

По данным следствия, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Охранники припарковали служебный транспорт вблизи его земельного участка. Мужчина попросил их отъехать, а когда те отказались, сходил домой и вернулся с пневматическим газобаллонным пистолетом.

На суде он признал вину и объяснил свои действия тем, что потерпевшие не отреагировали на его просьбу убрать автомобиль с травы, которую он использовал для корма животных. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее в городе Ачинске Красноярского края заключили под стражу местного жителя, напавшего с пистолетом на салон сотовой связи. По словам продавца, он зашел в торговый зал и потребовал один из мобильных телефонов. Взяв аппарат, он стал угрожать женщине расправой, демонстрируя при этом предмет, похожий на пистолет. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. Как оказалось, нападавший ранее уже был неоднократно судим за имущественные преступления.