Россиянин уговаривал своего знакомого контрактника сдаться в плен ВСУ Жителя Саратовской области арестовали за подстрекательство к сдаче в плен ВСУ

Фото: УФСБ России по Саратовской области

ФСБ задержала жителя Саратовской области, который в переписке подстрекал своего знакомого — участника СВО сдаться в плен ВСУ, сообщает ТАСС. Мужчина арестован, против него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Следственным управлением СК РФ по Саратовской области в отношении подстрекателя возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 33, ст. 352.1 УК РФ («Подстрекательство к добровольной сдаче в плен»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли попытку совершения госизмены в Санкт-Петербурге. Местный житель неоднократно пытался связаться с представителями одного из украинских военизированных объединений для вступления в его ряды и участия в боевых действиях против ВС РФ. Поскольку мужчина не смог довести свои планы до конца, ему объявили предостережение от дальнейших попыток совершить госизмену (ст. 275 УК РФ) и отпустили.

До этого в Воронеже ФСБ задержала подозреваемого в работе на украинские спецслужбы. Злоумышленник готовил теракт в отношении высокопоставленного российского военнослужащего, а для конспирации использовал форму доставщика еды. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.