Ударивший жену сковородкой россиянин избежал тюрьмы В Санкт-Петербурге оправдали обвиненного в убийстве жены сковородкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Невский районный суд Санкт-Петербурга оправдал мужчину, который обвинялся в убийстве жены, в его действиях не нашли состава преступления, пишет объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Причиной смерти указана тупая травма головы.

Обвинение полагало, что <...> [обвиняемый] умышленно нанес последней не менее пяти ударов руками и тупым твердым предметом, а именно сковородой, в область головы и конечностей. Смерть женщины наступила 16 мая 2020 года в Городской Александровской больнице, — говорится в заявлении.

Как уточняется в сообщении, конфликт между супругами произошел 14 мая в доме на Дальневосточном проспекте. Обвинение полагало, что мужчина действовал умышленно и на почве неприязненных отношений не менее пяти раз ударил супругу сковородой. Мужчина вину не признал и заявлял, что никогда не поднимал на нее руку.

По данным «Фонтанки», все дело в том, что изначально по итогам экспертизы причиной смерти указывался удар по голове. Однако после были назначены еще две экспертизы, согласно которым причиной смерти стала пневмония.

Ранее в Ставрополе задержали местного жителя, его обвиняют в убийстве пятилетнего мальчика, присмотреть за которым попросили его знакомые. По предварительной версии, мужчина утопил ребенка и выбросил его тело в мусорный бак.