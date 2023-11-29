Россиянин убил соседа, который мешал спать Mash Gor: житель Дагестана убил соседа, который мешал ему спать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель села Джалган в Республике Дагестан задержан по подозрению в убийстве соседа, который мешал ему спать, сообщает Telegram-канал Mash Gor. По его информации, во время конфликта он сломал мужчине грудную клетку. Возбуждено уголовное дело.

Как передает канал, преступление произошло во время застолья подозреваемого с другом в своей квартире. После того как вечер закончился, к мужчине пришел жаловаться его сосед, который не мог заснуть из-за шума. В результате спора возмущенный житель подъезда нанес оппоненту несколько ударов. Когда он понял, что пострадавший не дышит, то сбежал. Тело обнаружил другой сосед, который также пришел жаловаться на шум, но увидел открытую дверь и лежащий на полу труп. Задержанный свою вину полностью признал, ведется следствие.

Ранее в Москве мужчину убили на глазах у жены. Преступник нанес 30-летней жертве несколько ножевых ранений поздно ночью из-за возникшего на улице конфликта. Подозреваемый пытался скрыться с места убийства, но спустя час после преступления его задержали.

Житель Башкортостана ранее застрелил друга во время застолья и покончил жизнь самоубийством. За день до этого мужчина избил супругу, которой впоследствии потребовалась госпитализация.