Россиянин убил гостя табуреткой в новогоднюю ночь В Ханты-Мансийске мужчина убил табуретом своего гостя во время застолья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители Ханты-Мансийска задержали 30-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве, сообщили в пресс-службе МВД России. Злоумышленник во время застолья поссорился со своим гостем и нанес ему удар по голове табуретом, от полученных травм мужчина скончался.

В Ханты-Мансийске сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в убийстве 30-летнего мужчины. Установлено, что преступление совершено на почве распития алкогольных напитков. В ходе ссоры 30-летний ранее судимый злоумышленник ударил табуретом по голове своего гостя, чем причинил ему травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что подозреваемый попытался избавиться от тела, но привлек внимание жителей дома. Соседи и вызвали сотрудников правоохранительных органов, задержанного доставили в МО МВД России «Ханты-Мансийский».

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