В Геленджике мужчина хотел просушить дом после шторма и сжег десять зданий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Геленджика попытался просушить свой дом после сильнейшего шторма, но жилье загорелось, пишет KP.RU. По данным издания, из-за ветра пламя перекинулось на соседние постройки, в результате происшествия сгорело около десяти зданий.

ЧП произошло в хуторе Бетта Краснодарского края, где недавно прошел мощный шторм. Один из местных жителей решил просушить дом обогревателем, но не учел, что жилье было построено из легковоспламеняющихся материалов. Произошло замыкание, и дом вспыхнул. Из-за сильного ветра огонь перешел на рядом стоящие постройки.

Позже в МЧС РФ газете «Коммерсант» рассказали, что площадь пожара составила 250 квадратных метров. Ликвидацию возгорания осложняли ветер, плотная застройка и отсутствие гидрантов. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в ресторане в селе Архыз Карачаево-Черкеси произошло возгорание. Огонь распространился на площади 2000 квадратных метров. К тушению пожара привлекли более 50 спасателей и 15 единиц спецтехники. Заведение общественного питания находится в горнолыжном кластере республики и на текущий момент не функционирует.