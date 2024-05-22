Россиянин сорвался с высоты, когда сожительница не услышала стук в дверь Житель Подмосковья сорвался с высоты при попытке влезть домой через балкон

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Подмосковья сорвался с девятого этажа и умер, когда пытался влезть в квартиру через балкон, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что мужчина не смог попасть в дом, вернувшись с прогулки.

По данным канала, 55-летний погибший страдал глухотой, как и его сожительница. Вечером 21 мая он вернулся с прогулки, но не смог открыть своими ключами дверь, так как она была заперта изнутри. Женщина, очевидно, не услышала ни стуков, ни звонков.

Ранее в городе Качканаре Свердловской области 37-летний вахтовик из Башкирии погиб после падения на БелАЗе с высоты 75 метров. Водитель сорвался с высоты карьера, совершая маневр задним ходом.

До этого артист цирка сорвался с высоты, выполняя трюк на «колесе смерти», в городе Находке Приморского края. Акробат выступал в Большом новосибирском цирке шапито «Звездный». Пострадавшим оказался артист из Бразилии по имени Луан. Он получил несколько ушибов, его жизни ничего не угрожает.

В Санкт-Петербурге подросток сорвался с высоты шестого этажа, когда пытался спуститься из окна по простыне. Юношу экстренно доставили в реанимацию, врачи диагностировали у него закрытый перелом правого бедра со смещением.