«Орал во все горло»: россиянин снял на видео, как отгонял медведей криком В Башкирии молодой человек криком спугнул медведей в лесу

В селе Кусук Учалинского района Башкирии молодой человек едва не стал добычей двух медведей, сообщает газета «Йәшлек». Он вышел на пробежку недалеко от леса, где на пути ему попались дикие звери. В итоге мужчина решил напугать животных криком. На видео молодой человек отмечает, что раньше медведи не водились в их лесу.

Спокойно бежал, а там медведи! В наших краях их не водилось, — сказал автор видеосъемки.

В разговоре с Telegram-каналом Baza молодой человек рассказал, что двух медвежат ему удалось отпугнуть палкой, а их мать начала на него нападать. Кричать он начал из-за того, что не знал, что делать, но понимал, что если бежать — животные побегут за ним. Если залезть на дерево — тоже полезут за ним.

Я замер вообще, не знал, что делать. Я начал кричать, орать во все горло. Метрах в 10 они остановились, потом начали нападать на меня. Я ору, один убежал, не видел, куда. А второй нападает. <...> Я опять начал кричать. Потом медведь чуть-чуть отошёл, я начал снимать. У меня тряслись руки. Я кричал, и в этот момент медведица отошла, подождала, пока медвежата спустятся вниз, и потом они ушли, — рассказал пострадавший.

11 мая в Еврейской автономной области была начата проверка после нападения медведя на жителя Биробиджана. Инцидент произошел в лесном массиве неподалеку от поселка Кирга. Мужчина погиб, его тело обнаружено на месте происшествия со следами воздействия животного.