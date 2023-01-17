Россиянин случайно застрелил свою девушку и попытался выдать это за суицид

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В селе Большеозерка Амурской области молодой человек по имени Алексей хотел подшутить над своей девушкой Юлей и случайно застрелил ее, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, россиянин попытался замаскировать убийство под суицид, но во время допроса признался в содеянном. Ему грозит от 6 до 15 лет строгого режима.

Как рассказал Алексей, он чистил ствол ружья и решил пошутить над девушкой. Он передернул затвор, направил его в сторону девушки, сказал «Руки вверх» и нажал на спусковой крючок. После этого раздался выстрел.

Как пишет Baza, приехавшие на место преступления сотрудники полиции сначала решили, что девушка покончила с собой: у нее была прострелена голова, а рядом лежало охотничье ружье с одной гильзой.

Ранее стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в связи с гибелью двухлетнего ребенка в Киришском районе Ленинградской области. Как указали в региональном управлении СК, в убийстве подозревается его отец. Согласно предварительным данным, отец ребенка нанес ему удары ножом, находясь дома, после чего ранил себя самого. Затем мужчина обратился к сотрудникам полиции и те доставили его вместе с ребенком в медучреждение.