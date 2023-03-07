Россиянин случайно убил сожительницу деревом В Амурской области мужчина заготавливал дрова на зиму и случайно убил сожительницу деревом

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В Амурской области местный житель заготавливал дрова и случайно убил свою сожительницу спиленным деревом, сообщается на сайте регионального СУ СК. Россиянина обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Несчастный случай произошел в декабре прошлого года неподалеку от поселка Горного Зейского района. Мужчина полностью признал вину. В скором времени уголовное дело с обвинительным заключением будет передано в суд.

По данным следствия, во второй половине дня 17 декабря 2022 года обвиняемый заготавливал дрова в лесном массиве неподалеку от поселка Горного. Одно из спиленных деревьев упало на находившуюся неподалеку от него сожительницу, которая от полученной травмы скончалась на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее жительница деревни в индийском штате Чхаттисгар спасла дочь от напавшего на нее огромного кабана. Она сделала это ценой собственной жизни.

Кабан напал на 11-летнюю Ринки, когда она с 45-летней матерью работала в поле. Дувасия, так звали женщину, бросилась на помощь дочери, схватила ее и отбросила в сторону. В этот момент кабан сделал рывок вперед и вонзил клыки в ногу женщины. Она попыталась отбиться от него мотыгой. В итоге кабан был убит после нескольких ударов в шею. Женщина также скончалась от полученных ран.