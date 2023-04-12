Россиянин сломал пенсионерке руки и ноги из-за пачки печенья Житель Архангельской области предстанет перед судом за пытки пенсионерки из-за пачки печенья

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Архангельской области предстанет перед судом 50-летний житель села Ломоносово, жестоко запытавший 64-летнюю женщину, которую он заподозрил в краже пачки печенья, сообщили на сайте СК по региону. По данным следствия, в июле 2022 года обвиняемый, пребывавший в состоянии опьянения, напал на знакомую у себя дома и переломал ей руки и ноги, требуя признаться в краже продуктов. Впоследствии он обнаружил, что они никуда не пропали.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что обнаружил пропажу продуктов питания, заподозрил знакомую, которая была у него дома и взяла без разрешения печенье. В процессе выяснения отношений с силой поочередно надавил ей на локтевые суставы и колено, желая причинить боль, чтобы она призналась в краже, — сообщили в СК.

Продукты он обнаружил на месте уже на следующий день.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, совершенное с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего». Предварительное следствие завершено, собрана доказательная база, дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось о нападении мужчины на пенсионерку в Москве. Он избил женщину, перерезал телефонные провода и пытался поджечь квартиру. По предварительным данным, преступник требовал вернуть мобильный телефон, который якобы забрала ее внучка. Пострадавшую госпитализировали со сломанным носом, вывихнутым пальцем и множественными ушибами.