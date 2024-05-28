Россиянин сломал ногу полицейскому из-за проверки документов В Красноярске недовольный проверкой документов мужчина сломал ногу полицейскому

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске мужчина сломал ногу полицейскому, который остановил его для проверки документов, сообщает пресс-служба регионального управления СК. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, отметили в ведомстве.

26 мая 2024 года инспекторы ДПС заметили около дома по улице 3-я Шинная подозрительного мужчину. <...> Остановили с целью установления его личности. Будучи недовольным, мужчина оказал представителям власти сопротивление, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина привлекается к уголовной ответственности за кражу и грабеж. Проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства преступления. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Ранее в подмосковной Коломне мужчина с молотком и металлическим тазом атаковал сотрудников полиции. Агрессор проигнорировали предупредительный выстрел в воздух, после чего правоохранители бы вынуждены произвести выстрел ему в ногу. До этого мужчина был судим за нарушения, связанные с наркотиками.

Кроме того, в Уфе местный житель набросился на полицию с ножом. Злоумышленника удалось задержать с применением табельного оружия.