Россиянин слепил макет бомбы и угрожал взорвать магазин в Красноярске МВД: в Красноярске задержан мужчина с макетом бомбы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители задержали жителя Красноярска, который угрожал взорвать торговый павильон в городе, сообщает региональное управление МВД. Отмечается, что мужчина при этом размахивал в магазине самодельным устройством. Как оказалось, предмет оказался макетом и не представлял опасности.

Мужчина был задержан. Им оказался ранее не судимый 37-летний житель поселка городского типа Березовка. Полицейские обнаружили и изъяли у злоумышленника макет устройства, который не представлял угрозу жизни и здоровья окружающих, — говорится в сообщении.

Правоохранители обследовали торговый павильон и территорию вблизи него. Как отмечается, иных устройств и пожароопасных веществ не обнаружено. Свой поступок мужчина объяснил тем, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Заведено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В январе в Красноярске полиция заподозрила ученика одной из местных школ в ложном сообщении об акте терроризма. Подросток оставил в соцсетях соответствующий комментарий. Против юноши возбудили уголовное дело и избрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сотрудники полиции задержали студента РУДН, угрожавшего взорвать один из корпусов университета. Задержанный признался в содеянном. В ходе обыска в его квартире не обнаружили взрывчатых веществ или самодельных взрывных устройств.