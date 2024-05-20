Россиянин сел на лавочку и умер В Твери мужчина умер на уличной лавке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Твери утром 20 мая на лавочке вдоль улицы Трехсвятской горожане обнаружили труп мужчины, сообщает Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская область». Предполагается, что смерть наступила естественным образом.

По данным паблика «Осторожно: Тверь», на месте уже работают сотрудники Следственного комитета и полицейские. Уточняется, что Трехсвятская — главная пешеходная улица региональной столицы.

Ранее в Тюмени умер сотрудник МЧС, принимавший участие в соревнованиях «Тюмень сильная». По предварительным данным, причиной смерти мужчины стала остановка сердца, медики, находившиеся рядом, не смогли его спасти. ЧП произошло в момент, когда мужчина поднял тяжелый спортивный снаряд. На видео видно, что мужчина несколько раз поднял большой спортивный снаряд, спустя несколько секунд после выполнения упражнения он упал.

До этого на ралли в Ленобласти один из гоночных автомобилей вылетел с трассы и угодил в толпу зрителей. По словам свидетельницы инцидента, один человек, которого задело по касательной, от столкновения с автомобилем подлетел в воздух. Другого протащило под машиной и откинуло на пять метров дальше.