Россиянин пытался зарезать бывшую возлюбленную и полицейского Житель Рязанской области напал с ножом на экс-возлюбленную и полицейского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Рязанской области напал с ножом на бывшую возлюбленную, ее знакомого и сотрудника полиции, сообщила пресс-служба СК РФ по региону. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц и посягательстве на правоохранителя.

Нападение произошло вечером 12 января. Подозреваемый разбил окно и проник в дом бывшей сожительницы. Он нанес ей несколько ударов ножом, после чего напал на ее знакомого и прибывшего на вызов полицейского. Мужчину удалось остановить только после применения правоохранителями огнестрельного оружия. Пострадавшие и подозреваемый госпитализированы.

Ранее в Рязани рецидивист во время задержания ранил ножом полицейского. По некоторым данным, в ответ один из правоохранителей открыл огонь из пистолета и прострелил мужчине мошонку. Известно, что злоумышленник пытался обокрасть частный дом, хозяева которого были в отъезде, однако его заметили соседи и вызвали полицию.

До этого капитан теплохода во время стоянки в порту Ростова-на-Дону ударил ножом помощника механика. Нападавший также пытался дать взятку сотрудникам полиции в размере $200, чтобы они не составляли протокол о правонарушении.