Россиянин пытался вывезти из Эстонии два килограмма смеси с кокаином

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиянин попытался вывезти из Эстонии в Ленинградскую область два килограмма смеси с кокаином, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина положил белый порошок в пакет, которые затем убрал в рюкзак.



По информации SHOT, инцидент произошел в Кингисеппском районе. Канал пишет, что 25-летний россиянин, который проживал в Прибалтике, решил перевезти с собой запрещенные вещества на родину. Мужчину задержали у пограничного поста и досмотрели: в рюкзаке нашли два черных свертка, перемотанных скотчем.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли пакеты общим весом более двух килограммов и отправили на экспертизу. Эксперты выяснили, что в порошковой смеси содержится кокаин. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств».

Ранее сотрудники милиции Минской области задержали жителя Мозыря, занимавшегося поставкой психотропных веществ в Россию. Задержанный перевозил запрещенные вещества в легковом автомобиле в оборудованных для этого тайниках. При нем было найдено порядка 10 кг мефедрона.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.