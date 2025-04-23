Мужчина пытался провезти в Грузию более 150 пистолетов под днищем машины ФТС: в Северной Осетии остановили мужчину, который вез в Грузию 153 пистолета

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Североосетинские таможенники пресекли контрабанду 153 пистолетов, которые мужчина вез под днищем машины и в запасном колесе, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в своем Telegram-канале. По данным ведомства, оружие стоило 3,5 млн рублей. При этом молодой человек сообщил, что не знал о пистолетах и ранее передавал автомобиль другим людям.

В запасном колесе и под днищем машины инспекторы нашли 153 охолощенных пистолета с маркировкой Retay PТ23, Kuzey 911SX и Kuzey 911 в черном и серебристом корпусах со вставками разного цвета, — говорится в сообщении.

ФТС отметила, что авто и оружие изъяли, также было возбуждено дело об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф до трехкратного размера стоимости товаров. При этом экспертиза показала, что найденное у него оружие было гражданским и предназначено для подачи сигналов.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку вывезти из Смоленской области содержащий драгметаллы радиоэлектронный лом стоимостью не менее 9,9 млн рублей. После этого было возбуждено дело о попытке контрабанды стратегически важных ресурсов и товаров (ч. 1 ст. 226.1 УК России).

До этого в московском аэропорту Домодедово таможенники изъяли у россиянки, направлявшейся в Дубай, незадекларированные часы с бриллиантами и золотое кольцо. Общая сумма ювелирных изделий составила 5 млн рублей.