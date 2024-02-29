Россиянин протащил на машине силовиков и сбросил их на дорогу В Липецкой области осудят мужчину, который протащил на машине полицейских

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Липецкой области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, который протащил за своей машиной сотрудников Дорожно-патрульной службы, остановивших его, сообщили Lenta.ru в региональном управлении СК РФ. По данным правоохранителей, молодой человек сел за руль в нетрезвом состоянии.

Местный житель проходит обвиняемым по статье 318 УК РФ, его дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд. По версии следователей, ночью 25 ноября прошлого года сотрудники ДПС остановили обвиняемого и попросили показать документы, но мужчина попытался скрыться.

Тогда один из правоохранителей схватился за руль, а второй — за ручку двери, но злоумышленник продолжил движение. Протащив стражей порядка около пяти метров за машиной, он резко повернул в сторону, сбросив полицейских на проезжую часть, после чего уехал с места преступления.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что вооруженный ножом мужчина напал на полицейских у здания УМВД в Нижнекамске в Татарстане. По данным канала, пострадали двое правоохранителей, они в больнице, а нападавшего задержали. Канал уточняет, что один полицейский получил ранение в грудь, другой — в спину и ногу.