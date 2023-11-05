Россиянин проснулся уголовником-рецидивистом из-за полного тезки SHOT: житель Челябинска стал фигурантом уголовных дел из-за тезки из Тюмени

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Челябинска стал фигурантом уголовных дел по вине полного тезки из Тюмени, сообщил Telegram-канал SHOT. Мужчине приписали несколько судимостей за хулиганство, побои, кражи и угрозы убийством.

Как передает канал, 44-летний Сергей Никонов узнал об уголовных делах, когда решил оформить разрешение на оружие. В справке от Министерства внутренних дел значились преступления, которые он, предположительно, совершал в разных городах. Однако сам он эти населенные пункты никогда не посещал.

Выяснилось, что многочисленные судимости получил его полный тезка, а из-за путаницы в полицейской базе статьи приписали Сергею. По словам мужчины, теперь он не может найти хорошую работу и опасается, что проблемы с трудоустройством могут возникнуть в будущем у его дочерей.

Ранее сообщалось, что участник СВО из Свердловской области, мобилизованный осенью прошлого года, не получал выплаты из-за тезки. Оказалось, что в одной части с мужчиной служит военный, с которым у него полностью совпадают фамилия, имя и отчество. В итоге личные данные мобилизованного внесли в базу и начислили денежное довольствие. Мужчине пообещали перевести все заработанные за год средства.