Россиянин «терроризирует» соседскую семью бойца СВО похоронным маршем Житель Магнитогорска каждый день включает похоронный марш семье участника СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Житель Магнитогорска каждый день включает на полную громкость похоронный марш семье бойца специальной военной операции, живущей по соседству, в отместку за детский шум, пишет Telegram-канал Ural Mash. По словам жены военного, сотрудники полиции приезжают на ее вызов, фиксируют нарушение тишины и уезжают.

Вот так вот мы слушаем музыку. Время 11 часов [вечера]. Дети плачут. Никто не может спать. Мы не можем уложить ребенка спать, потому что играет музыка. Сейчас приедет полиция, и как обычно. Будет что, ну вовремя выключит [музыку], — рассказала женщина.

Как передает канал, ситуацию взял под контроль начальник Ленинского УМВД по Магнитогорску. Правоохранитель организовал встречу с жильцами подъезда, где проживает семья участника СВО, однако ситуацию уладить пока не удалось.

Сосед с нижнего этажа начал беспокоить семью российского военного весной 2022 года, тогда он устраивал вечеринки с громкой музыкой в ночное время. Спустя 1,5 года мужчина пожаловался, что дети пары слишком громко ходят, из-за чего им пришлось поменять кафель на покрытие со звукоизоляцией. Позднее сосед перешел на оскорбления, в том числе маленькой дочери военного, которую он «зажал в подъезде».