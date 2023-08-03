Россиянин приставал к третьекласснице на базе отдыха под Калининградом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель поселка Сосняки в Калининградской области приставал к третьекласснице на базе отдыха «Лесная поляна», сообщает Telegram-канал Amber Mash. По его информации, 53-летний мужчина заманил ребенка подальше от гостевых домиков. Вдали от взрослых он трогал девочку за грудь и пытался поцеловать.

По информации канала, мужчина намеренно выжидал, пока девочка останется без родителей. В укромном месте он также показывал ей свои интимные места. Девочке удалось вырваться чудом, говорится в публикации. Она рассказала о произошедшем родителям, после чего мужчину задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники полиции задержали 54-летнего водителя школьного автобуса из Краснодарского края. Мужчина отправлял эротические фотографии детям через мессенджеры. Сотрудники следственных органов нашли у него дома множество компрометирующих материалов.

Россиянин, подозреваемый в покушении на половую неприкосновенность пяти детей, также был задержан в Анапе. Мужчина уже был судим, в настоящий момент с ним работают сотрудники уголовного розыска городской полиции. По данным следствия, он приставал к девочкам в лагере «Счастливое детство».