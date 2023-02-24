Россиянин придушил пенсионерку пододеяльником ради семи тысяч рублей В Краснодаре мужчина представился почтальоном, чтобы убить и ограбить пенсионерку

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В Краснодаре мужчина представился почтальоном, чтобы убить и ограбить пенсионерку, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Злоумышленник достал из ящика газеты, постучался к пожилой женщине, после чего задушил ее и украл семь тысяч рублей.

Позвонил в дверь под предлогом обсудить почтовую корреспонденцию, предназначенную для пенсионерки. Она его пустила, и преступник сразу прошел вглубь квартиры, — сказал собеседник телеканала.

В качестве орудия убийства мужчина использовал пододеяльник. Он повалил женщину на пол, заткнул ей рот носком и дождался, пока пенсионерка перестанет подавать признаки жизни. Обыскав квартиру, преступник сбежал.

Полиция задержала мужчину на следующий день после преступления.

Ранее в Железногорске Курской области сотрудница местного дома престарелых разбила 80-летней постоялице голову кружкой. По словам бывшего работника организации, в заведении постоянно издеваются над стариками разными способами, пытаясь так расшевелить пенсионеров.

При этом в областном Минсоцобеспечения сообщили, что нареканий со стороны постояльцев не было. Cледователи, прокуратура, специалисты Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области, а также работники администрации Железногорска разбираются в ситуации.