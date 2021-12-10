Россиянин пожаловался на асфальтирование дорожными службами льда

Рязанец пожаловался на то, что дорожные службы укладывают асфальт прямо на лёд, сообщает «МК в Рязани». Работы проводятся на улице Мирной, на опубликованном местным жителем снимке видно, как работники покрывают асфальтом заснеженную дорогу.

К кому обращаться, чтобы привлечь к ответственности за такое качество работ? — задался житель вопросом в соцсетях.

Он заявил, что вместо хорошей дороги работники службы «на зло» делают ещё хуже.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось множество жалоб жителей по поводу укладки асфальта в Новосибирске. После этого мэр города Анатолий Локоть отдал распоряжение, по которому лаборатория возьмёт пробы нового асфальтобетонного покрытия.

Новые или только отремонтированные дороги в России могут оказаться с трещинами или выбоинами из-за отсутствия контроля за сданным объектом. Тендеры на строительство выигрывают те, кто предложит меньшую цену, рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Александр Холодов.

Он предложил использовать контракты жизненного цикла. По ним организация будет получать деньги, например, в течение 10 лет, но при условии, что в этот срок объект сохраняет заявленные качества.