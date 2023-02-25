На Байкале судно на воздушной подушке сбило мужчину и переломало ему кости

Фото: Ирина Алтухова/РИА Новости

Хивус на озере Байкал

На Байкале судно на воздушной подушке «Хивус» сбило мужчину, катавшегося на коньках, сообщается в Telegram-канале управления МЧС по Иркутской области. Пострадавший госпитализирован с переломами.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел у населенного пункта Листвянка. Мужчина был сбит на накатанной дороге, по которой суда на воздушной подушке возят туристов.

С открытым переломом руки и открытой черепно-мозговой травмой мужчину доставили в больницу города Иркутска, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что спасатели обнаружили заблудившуюся на льду Бакала туристку. Женщина в темное время суток вышла со станции Танхой Бурятии и отправилась в сторону Листвянки, ориентируясь по огням поселка. К рассвету она не успела преодолеть 40-километровый путь и потеряла направление. Спасателям потребовалось два часа, чтобы отыскать ее, туристка не пострадала.