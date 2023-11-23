Россиянин пострадал при атаке украинского дрона-камикадзе Губернатор Гладков: житель Белгородской области пострадал при атаке ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли село Козинка в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки украинской армии с использованием дрона-камикадзе пострадал один мирный житель.

Село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина, — заявил Гладков.

Губернатор уточнил, что пострадавшего мужчину доставили в Центральную районную больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Глава Белгородской области также добавил, что в результате атаки ВСУ был поврежден автомобиль.

Ранее при атаке украинского беспилотника пострадали мирные жители белгородского поселка Горьковский. Дрон-камикадзе ВСУ атаковал инфраструктурный объект связи, в результате чего двое мужчин получили осколочные ранения нижних конечностей.

Украинские войска накануне атаковали группу российских журналистов в Запорожской области. В результате обстрела тяжелые ранения получил корреспондент «России 24» Борис Максудов. Журналист скончался по дороге в Джанкой.