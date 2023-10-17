Россиянин поджег жену, чтобы отучить ее от пьянок В Красноярском крае мужчина поджег жену, чтобы отучить ее от пьянок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Красноярского края поджег жену в ходе конфликта из-за злоупотребления женщиной алкоголем, сообщается на сайте регионального управления СКР. Пострадавшая госпитализирована с обширными ожогами.

Инцидент произошел в минувшие выходные в Нижнеингашском районе. Супруги находились в помещении летней кухни своего дома, когда между ними вспыхнула ссора. Мужчина упрекал жену в том, что она много пьет, а затем плеснул на нее легковоспламеняющейся жидкостью из канистры. После этого он зажег спичку, что привело к возгоранию одежды на женщине.

Пострадавшую доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии с ожогами 70% тела, в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. Мужчина задержан, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говориться в сообщении.

В отношении мужа пострадавшей возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство с особой жестокостью. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в подмосковном Серпухове местный житель о время ссоры с сожительницей облил ее бензином и поджег. Женщина была госпитализирована. Злоумышленник разыскивается полицией.