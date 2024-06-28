Россиянин пошутил о перестрелке и получил трое суток ареста Житель Махачкалы арестован на трое суток за шутку о перестрелке

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Республика Дагестан. Махачкала

Житель Махачкалы арестован на трое суток по решению суда по делу о шутке о перестрелке в городе, передает ТАСС со ссылкой на главу Верховного суда республики Зарема Мамаева. Отмечается, что задержанный признал вину и принес свои извинения.

Советский районный суд Махачкалы признал Магомеда Маликова виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде административного ареста сроком на трое суток, — говорится в заявлении.

Речь идет о событиях, произошедших 25 июня на Университетской площади города: в полицию поступил сигнал о мужчине и возможной перестрелке. После этого площадь была оцеплена, а полицейские задержали подозреваемого. Последний на допросе заявил, что упомянул о неспокойной обстановке «в шуточной форме». Слова мужчины услышали девушки, находившиеся поблизости, они и обратились в правоохранительные органы.

Ранее пресс-служба Верховного суда Дагестана сообщила, что создателем преступной группировки для совершения терактов в Дербенте и Махачкале оказался Осман Омаров, сын бывшего главы Сергокалинского района. Также заявляется, что мужчина требовал от соучастников признания его единоличным лидером банды.