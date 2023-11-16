Россиянин попался на контрабанде боеприпасов ФТС: россиянин пытался тайно ввезти в РФ части оружия и боеприпасы из Литвы

Фото: ФТС России

В Калининграде сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) обнаружили в автомобиле 50-летнего россиянина, прибывшего из Литвы, тайник с частями оружия и боеприпасами, сообщает пресс-служба ведомства. Общий вес партии составил 57 кг, а ее рыночная стоимость оценена в 1,8 млн рублей.

В ФТС пояснили, что тайник находился в нише для динамика и был обнаружен при сканировании автомобиля. Россиянин пытался провезти 600 гильз для карабина, 2000 пуль, два пневмоцилиндра, 12 пламегасителей и 15 дульных тормозов-компенсаторов.

По словам мужчины, все это было приобретено им в охотничьем магазине и предназначено для личного использования. Сотрудники ФТС усомнились в его словах, оценив количество и вес предметов, а также способ их провоза через границу. В отношении россиянина возбудили дело об административном правонарушении. Содержимое тайника изъято.

В начале октября сотрудники Центральной почтовой таможни задержали в Москве инженера оборонно-промышленного комплекса, отправившего за границу свыше 500 посылок с военной продукцией на общую сумму в 31 млн рублей. В отношении мужчины возбуждено 12 уголовных дел по статье о контрабанде, он отправлен под домашний арест.