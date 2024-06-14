Россиянин попал в реанимацию после укуса змеи на работе Житель Ленобласти оказался в реанимации после укуса змеи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Волхове Ленинградской области врачи спасают 30-летнего мужчину, которого укусила змея. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации, пишет 47news со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению.

Известно, что инцидент произошел на территории предприятия, где он работает. В медучреждение мужчина обратился самостоятельно спустя некоторое время.

Недавно жительница Уфы попала в реанимацию после укуса ядовитой гадюки в Нуриманском районе Башкирии. Женщина встретилась с пресмыкающимся в парке «Красный ключ». Она обратилась в больницу с сильным отеком руки.

Эксперт Ксения Чашина предупреждает, что не стоит убивать змей на дачном участке, поскольку запах падали привлечет еще больше новых особей. Следует скосить высокую траву, а также убрать залежи сухих веток, старые деревья и пеньки. После этого на участке следует поставить сетку-рабицу с ячейками не более 5 см. Важно ликвидировать крыс и мышей, закопать их ходы.

Кроме того, чтобы избавиться от змей, эксперт посоветовала прикормить ежей. Она объяснила, что колючие хищники едят пресмыкающихся, в особенности детенышей, а укусы змей им не страшны. Также Чашина порекомендовала использовать ультразвуковые отпугиватели.