Россиянин попал под следствие за работу на иностранные спецслужбы Житель Амурской области собирал для иностранных спецслужб сведения о ядерном оружии России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Амурской области задержали мужчину, собиравшего секретные сведения по заданиям иностранных спецслужб, сообщают «Известия». В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

По данным следствия, подозреваемый в течение полугода собирал и передавал за рубеж информацию о российском ядерном оружии. Данные сведения являются государственной тайной. Как сообщает Telegram-канал Baza, уголовное дело возбудили 13 февраля. По данным канала, подозреваемый — мужчина по фамилии Яценко.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, намеревавшегося передать украинской разведке сведения о российских военных объектах. В ведомстве отметили, что эта информация позволила бы командованию ВСУ планировать и осуществлять диверсии и теракты. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о госизмене.

Фигуранткой дела по той же статье (275 УК РФ) стала жительница Москвы, которую заподозрили в финансировании украинской армии. Женщину задержали при попытке выехать за пределы России. Ей избрана мера пресечения в виде двух месяцев ареста.