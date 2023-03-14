Россиянин пообещал изнасиловать продавщицу секс-шопа Житель Казани пригрозил изнасиловать продавщицу секс-шопа, если магазин не закроют

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Житель Казани устроил скандал в одном из городских секс-шопов, сообщает газета «Вечерняя Казань». Мужчина, от которого пахло алкоголем, взывал к религиозным чувствам продавщицы, угрожал ей изнасилованием и требовал закрыть магазин.

Обвинял меня в том, что я не верю в Аллаха, раз торгую такими товарами, говорил, что я буду гореть в аду, обещал меня изнасиловать, — рассказала продавщица.

До этого в Москве мужчина ограбил секс-шоп. Молодой человек выбрал по рекомендации продавца «хороший вибратор и интимный гель-возбудитель», но на карте не оказалось денег. Пока продавец проверяла работу платежного терминала, мужчина пошел прочь из магазина.

Работница секс-шопа догнала нарушителя на улице, однако оба поскользнулись и упали, и грабителю удалось убежать. Позже правоохранители отследили по камерам, в какой подъезд забежал преступник.