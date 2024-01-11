Россиянин получил срок за фото с георгиевской лентой на половом органе Житель Краснодара получил полтора года колонии по статье о реабилитации нацизма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителя Краснодара приговорили к полутора годам колонии общего режима за публикацию в соцсетях фото полового органа с повязанной на нем георгиевской лентой, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Мужчина был признан виновным в реабилитации нацизма.

Согласно материалам уголовного дела, житель Кубани опубликовал фото на своей странице в соцсети, доступ к которой имеет неограниченное число пользователей, в мае 2023 года. После этого он был задержан сотрудниками краевого управления ФСБ. В ходе судебного разбирательства свою вину мужчина признал.

Рассмотрев материалы дела, суд счел доказанной вину подсудимого и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

После вынесения вердикта краснодарец был взят под стражу. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что мужчину с двойным гражданством — США и России — арестовали в Петербурге по обвинению в реабилитации нацизма. Основанием для этого послужило то, что он разместил в соцсети «Одноклассники» фотографию георгиевской ленты с неприемлемой подписью. В СИЗО он будет оставаться до 7 февраля. Свою вину мужчина признал частично.