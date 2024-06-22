Россиянин получил контузию после удара дрона-камикадзе ВСУ Жителя Белгородской области госпитализировали с контузией после атаки ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя хутора Климовое Белгородской области доставили в больницу после атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, у мужчины диагностировали контузию. Медики оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное.

Два дрона-камикадзе совершили падение с последующей детонацией в хуторе Климовое Борисовского района. Пострадал один мирный житель — мужчину с контузией бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода. Медики оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное, вся необходимая помощь оказывается, — отметил Гладков.

Губернатор уточнил, что в Климовом после атаки ВСУ сгорел автомобиль, а в одном из частных домов выбиты стекла и повреждена кровля. Кроме того, БПЛА атаковали село Глотово Грайворонского округа. Там, как отметил Гладков, в шести частных домах выбиты окна, повреждены фасады и заборы.

В Донецке утром 22 июня раздалось более 20 сильных взрывов. По данным правоохранительных органов региона, системы противовоздушной обороны отбивали атаку Вооруженных сил Украины. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях выясняются.

Позже военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видео с куском ракеты, торчащим прямо из асфальта на проезжей части в Донецке. По его словам, это доказывает, что украинская армия обстреливает лишь мирных.