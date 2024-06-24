Россиянин вместо денег получил 15 лет лишения свободы за поджог военкомата Житель Петербурга получил 15 лет лишения свободы за поджог военкомата и наркотики

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Санкт-Петербурге признали виновным и приговорили к 15 годам лишения свободы Александра Новогренко по делу о поджоге военкомата и распространении наркотиков через тайники, сообщила в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

В материалах дела указано, что в сентябре 2023 года Новогренко получил от неустановленного куратора предложение поджечь здания любого военкомата в Петербурге за 100 тысяч рублей. Мужчина согласился и после получить инструкции, как совершить преступление: способы конспирации и метол изготовления зажигательного устройства. В том же месяце Новогренко поджег здание военкомата в Невском районе города, а все происходящее записывал на видео.

Заявляется, что несмотря на отправленный отчет, мужчина не получил обещанное вознаграждение — вместо этого куратор предложил заработать на распространении наркотических веществ. В процессе распространение «закладок» мужчину и задержали.

Еще одну жительницу Северной столицы приговорили к 10 годам колонии строгого режима за поджог местного военного комиссариата, преступление также было совершено в сентябре прошлого года. Злоумышленница самостоятельно изготовила три зажигательных устройства и снимала момент поджога на видео.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.